Эриксен повторил уникальный рекорд Бекхэма

Новости спорта: Кристиан Эриксен установил уникальное достижение в АПЛ.

Полузащитник сборной Дании и английского Тоттенхэма Кристиан Эриксен установил уникальное достижение в АПЛ и внес свое имя в историю данного турнира.

В проигранном поединке против Ливерпуля (1:2), датчанин смог отличиться голевым пасом, хоть он не смог принести клубу такие важные очки.

Однако, уже на протяжении 4-х сезонов Эриксен отдает 10 и больше голевых передач. Ранее данным рекордом славился Дэвид Бекхем.

В текущем сезоне Эриксен провел за Тоттенхэм 28 матчей, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Зидан хочет видеть Эриксена в Реале.