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Золотая бутса 2019: Месси увеличил отрыв от Мбаппе

Золотая бутса 2019: Месси увеличил отрыв от Мбаппе
09:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард ПСЖ сумел отличится забитыми голами в матчах этого уик-энда, но Месси забил дважды.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси упрочил лидерство в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Отметившись дублем в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», аргентинец довёл свой голевой показатель до 31 забитого мяча. Его главный преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» сумел отличиться лишь раз в матче 30-го тура французской Лиги 1, распечатав ворота «Тулузы». Этот гол стал для француза 27-м в чемпионате.

Первая восьмёрка претендентов на «Золотую бутсу» выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона»): 31 гол (x2.0) / 62 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2.0) / 54 очка

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол (x2.0) / 42 очка

4-8. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Кшиштоф Пентек («Милан»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Дуван Сапата («Аталанта»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

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Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.

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ПСЖ, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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