Ювентус нацелился на Варана

Новости спорта: Защитник мадридского Реала может покинуть клуб и переехать в Италию.

Ювентус хочет приобрести защитника Реала Рафаэля Варана, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, француз стал главной целью "старой синьоры" для того, чтобы усилить защиту. В нем видят долгосрочную альтернативу Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Юве также интересовался Маттейсом де Лигтом, но защитник Аякса, видимо, перейдет в Барселону.

Реал просит за игрока не менее 80 миллионов евро, что не устраивает Ювентус. Стороны проводят переговоры по этому поводу.

Напомним, 25-летний Рафаэль Варан в текущем сезоне провел 35 матчей за Реал и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает в футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Роналду хочет, чтобы Ювентус приобрел Варана.