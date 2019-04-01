"Вопрос имиджа ФФУ": Вацко - о скандале вокруг Мораеса

Новости спорта: Специалист поделился мнением о ситуации с натурализацией Жуниора Мораеса.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о деле Мораеса. Ранее сообщалось, что УЕФА возбудил дело относительно правомочности натурализованного игрока выступать за сборную Украины.

«Вопрос натурализации Мораеса — это вопрос имиджа ФФУ. Я не забыл сборную Украины U-17, которая вышла на Евро, но не поехала туда, потому что сыграли два дисквалифицированных игрока. Кого там потом наказали? Хочу верить, что юристы ФФУ все продумали и закроют этот вопрос.

Понимаете, что будет, если вместо четырех очков у нас будет ноль? До конца не верил, что ситуация такая серьезная. Команда билась, а кто-то в кабинете мог неправильно прочитать нормативы? Это нонсенс», — отметил Вацко.

Мораес принял участие в поединках отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).