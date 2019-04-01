Экс-тренер Динамо рассказал, почему нельзя увольнять Хацкевича

Новости спорта: Сабо выступил в защиту Хацкевича перед матчем киевлян с "Шахтером" в Кубке Украины.

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что увольнять нынешнего наставника киевлян Александра Хацкевича будет ошибкой.

"Давайте будем говорить откровенно, "Шахтер" на сегодняшний день сильнейшая команда в Украине, – говорит Йожеф Сабо. – Вот и все. У "Динамо", видите, молодежь подходит, но не каждый молодой футболист вырастет в хорошего мастера. И молодым футболистам нужно время, чтобы выйти на определенный и стабильный уровень. Правильно, что Хацкевич продолжает работать, не надо никого увольнять, он уже знает эту молодежь, знает на что способна команда".

Уже 7 апреля Александра Хацкевича ждет очередной тест у руля "Динамо" – киевляне в Харькове сыграют с "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины.

"Этот матч будет сродни финалу, – считает Йожеф Сабо. – Думаю, на стадионе в Харькове соберется 30 тысяч болельщиков. А может и больше. В чемпионате "Динамо" будет тяжело догнать "Шахтер". "Горняки" должны потерять 8-9 очков, и при этом киевляне должны набрать 100% в оставшихся матчах. Поэтому, я считаю, исход чемпионата практически решен. А вот в матче за кубок у киевлян должен быть особый настрой. Хотя, опять же, "Шахтер" для меня и в Кубке – фаворит".

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