Футбол. Где смотреть матчи 23 тура чемпионата Украины

Новости спорта: Программу очередного, 23-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги откроет Львов.

Поединок на стадионе "Украина" между львовскими "Карпатами" и полтавской "Ворсклой", который начнется в 17.00 во вторник, 2 апреля, будет транслировать телеканал ZIK.

Три матча пройдут в среду 3 апреля. "Александрия" будет принимать донецкий "Шахтер" (17.00, "Футбол 1"), луганская "Заря" в Запорожье сыграет с киевским "Динамо" (18.30, "2+2"), а ФК "Львов" сойдется с ФК "Мариуполь" (19.30, "Футбол 1").

Завершится 23-й тур в субботу, 6 апреля. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретится с черниговской "Десной" (14.00, "Футбол 2"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять ФК "Арсенал-Киев" (17.00, "Футбол 2").

Турнирное положение после 22-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 57 очков, "Динамо" - 50, "Александрия" - 41, "Заря" - 32, "Львов" - 30, "Мариуполь" - 30.

вторая шестерка - "Ворскла" - 29, "Десна" - 28, "Карпаты" - 21, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 12.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.