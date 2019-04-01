УЕФА наказал Динамо за поведение болельщиков

Новости спорта: На следующем матче «Динамо» в еврокубках закроют 22 сектора НСК «Олимпийский».

УЕФА вынес решение по матчу «Динамо» - «Олимпиакос» (1:0), который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть 22 сектора НСК «Олимпийский» (с 41 по 62) на следующем домашнем матче «Динамо» в еврокубках.

Также «Динамо» должно развернуть на трибунах баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.

Напомним, во время матча с «Олимпиакосом» болельщики «Динамо» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали проходы.