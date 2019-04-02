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Президент Атлетико - об уходе Гризманна

Президент Атлетико - об уходе Гризманна
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сересо заявил, что француз еще надолго останется в Мадриде.

Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо заявил, что нападающий команды Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее время.

"Я могу подтвердить, что Гризманн останется в Атлетико в следующем сезоне. Нет ни малейшего шанса, что он покинет команду летом", – приводит слова Сересо El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Антуан провел за Атлетико 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Гризманна с мадридским клубом действует до лета 2023 года.

Накануне появилась информация, что француз может перейти в Барселону в летнее межсезонье. Также сообщалось, что Гризманн даже готов пойти на значительное уменьшение зарплаты, чтобы перебраться в каталонский клуб.

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Футбол, Новости спорта, ФК Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн.
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