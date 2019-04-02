Гаттузо рассказал о главной цели Милана

Новости спорта: Наставник россонери заявил, что его команда "жива и в порядке".

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Италии с Удинезе, который состоится 2-го апреля.

"Мы подходим к матчу после двух неудачных результатов, но команда жива и в порядке. Мы осознаем, с какими сложностями столкнулись, но мы не мертвы. Лучшее лекарство - это победы.

Цель нашего клуба – вернуться в Лигу чемпионов. Мы работаем всей командой, чтобы этого добиться. Конфликт со спортивным директором? Мы с Леонардо все обсудили, все нормально. Мы все гребем в одной лодке", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Под руководством Гаттузо в текущем сезоне Серии А Милан занимает 4-е место в таблице, и отстает на 2 очка от 3-го - Интера.