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Арсенал обыграл Ньюкасл и поднялся на третье место в АПЛ

Арсенал обыграл Ньюкасл и поднялся на третье место в АПЛ
08:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Аарон Рэмси и Александр Ляказетт принесли победу "канонирам"в матче против Ньюкасла

Арсенал дома в матче 32-го тура АПЛ победил Ньюкасл (2:0).

Канониры открыли счет на 30-й минуте матча. Капитан Арсенала Аарон Рэмси прицельным ударом отправил мяч в сетку ворот Ньюкасла.

В концовке встречи Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев поля после классной комбинации с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Обзор матча:

После этой победы Арсенал набирает 63 очка и поднимается на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед на 2 пункта.

Ньюкасл с 35 очками идет на 14-й позиции, от зоны вылета команду отделяет 7 пунктов.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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