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Наставник Десны - о задачах команды на вторую часть сезона

Наставник Десны - о задачах команды на вторую часть сезона
10:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Тренер возлагает бо́льшие надежды на следующий сезон, но не против побороться за "малый кубок".

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал начало второй части сезона УПЛ, где его подопечные будут соревноваться в низшей шестерке. По словам наставника, это также весьма престижно, но в следующем сезоне у клуба будут более высокие цели.

«Мы будем соревноваться за 7-12 места. Думаю, для Десны соревноваться с такими командами как Черноморец, Карпаты и Ворскла это тоже престижно и мы будем пытаться занять 7-е место», — сказал Рябоконь в эфире UA: Чернігів.

«В следующем году будем ставить [перед командой] более высокие задачи».

Десна имела все шансы, чтобы попасть в топ-6 и продолжить борьбу за еврокубки, но после возобновления чемпионата выиграла лишь в матче с Арсенал-Киевом, при этом проиграв Динамо и ФК Львов, а также сыграв вничью с Ворсклой.

После матча против ФК Львов Александр Рябоконь намекал на уход из Десны, но тренер остался в команде.

На данный момент Десна находится на 8-м месте турнирной таблицы, уступая лишь одно очко Ворскле среди команд группы вылета. В активе черниговцев 28 очков после 22 туров.

Следующий матч УПЛ с Олимпиком Десна проведет в Киеве в субботу, 6 апреля. Начало в 14:00.

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Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь.
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