Наставник Десны - о задачах команды на вторую часть сезона

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал начало второй части сезона УПЛ, где его подопечные будут соревноваться в низшей шестерке. По словам наставника, это также весьма престижно, но в следующем сезоне у клуба будут более высокие цели.
«Мы будем соревноваться за 7-12 места. Думаю, для Десны соревноваться с такими командами как Черноморец, Карпаты и Ворскла это тоже престижно и мы будем пытаться занять 7-е место», — сказал Рябоконь в эфире UA: Чернігів.
«В следующем году будем ставить [перед командой] более высокие задачи».
Десна имела все шансы, чтобы попасть в топ-6 и продолжить борьбу за еврокубки, но после возобновления чемпионата выиграла лишь в матче с Арсенал-Киевом, при этом проиграв Динамо и ФК Львов, а также сыграв вничью с Ворсклой.
После матча против ФК Львов Александр Рябоконь намекал на уход из Десны, но тренер остался в команде.
На данный момент Десна находится на 8-м месте турнирной таблицы, уступая лишь одно очко Ворскле среди команд группы вылета. В активе черниговцев 28 очков после 22 туров.
Следующий матч УПЛ с Олимпиком Десна проведет в Киеве в субботу, 6 апреля. Начало в 14:00.