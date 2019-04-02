"Мы стали сильнее": Хацкевич - о последних результатах Динамо

Новости спорта: Наставник киевского клуба доволен выступлением своей команды в еврокубках в текущем сезоне

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич считает, что киевский клуб стал сильнее после еврокубковой кампании в текущем сезоне.

«Как бы нас ни критиковали СМИ, телевидение, эксперты после матчей с «Челси», я точно знаю, мы стали сильнее после этой европейской кампании. Оцениваю выступление команды позитивно. На сегодняшний день «Динамо» достойно представляло как сам клуб, так и Украину в Лиге Европы. Мы показали, что команда была готова в этот период времени играть по два матча в неделю. После неприятного поражения от «Челси» в следующей игре с «Олимпиком» команда сумела выдержать психологический удар и быть устойчивой в дальнейшем.

Как долго я отхожу после болезненных поражений? За те два года, что я в «Динамо» в качестве главного тренера, научился подавлять всякие психологические неудачи внутри себя. Нет времени на переживание, страдания, самобичевание, потому что график матчей достаточно насыщенный. Через три дня следующий поединок, к которому нужно быть готовым. Уже выработан иммунитет к стрессовым ситуациям», — считает Хацкевич.

«Динамо» добралось до 1/8 финала Лиги Европы, где уступило «Челси» (0:3 в гостях и 0:5 дома).