Еще один легионер покидает Динамо

Новости спорта: Витор Буэно прибул в Сан-Паулу для подписания контракта с бразильским клубом.

Бразильский полузащитник Динамо Витор Буэно уже прибыл в Сан-Паулу, где вскоре может подписать контракт с местным клубом. Своим фото из Сан-Паулу игрок поделился в Instagram.

Ранее сообщалось, что арендованный из Сантоса Буэно попал в сферу интересов Сан-Паулу, которые хотят приобрести хавбека вслед за перешедшим вчера Че Че.

Буэно и до этого находился на родине, но приезд в Сан-Паулу в последний день трансферного окна может означать сделку, последний день которой возможен сегодня. Вариант с Сан-Паулу появился лишь в последние дни, до этого активнее всего о трансфере Буэно выступал Сантос.

У Буэно очень мало игровой практики в киевском клубе, из-за этого главный тренер настаивает на возвращении игрока обратно в команду.

За время аренды в Динамо Буэно сыграл за первую команду киевлян в трех матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

В прошлом сезоне бразильской Серии А Сан-Паулу занял 5-е место турнирной таблицы (63 очка в 38 матчах).