Джорджина Родригес опровергла слухи о беременности

Новости спорта: Джорджина Родригес заявила, что не беременна, как об этом ранее писали в СМИ.

Невеста нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес опровергла слухи о своей беременности.

По словам девушки, в то время, когда у нее заметили живот, она много времени проводила в самолете и ела много макарон, что и стало причиной округлившегося живота.

"Я тогда практически жила в самолетах, поэтому ела макароны четыре дня подряд. Я же тоже живой человек, кроме того, еще восстанавливаюсь от предыдущих родов", - цитирует Родригес The Sun, ссылаясь на издание Hola.

Напомним, на одном из фото с матча сборной Португалии у Джорджины заметили живот, это фото и породило слухи о ее новой беременности.

Напомним, у Роналду и Джорджины уже есть общая дочь - Алана Мартина. Кроме того пара воспитывает еще троих детей футболиста от суррогатной матери.