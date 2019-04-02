Тотти хочет назначить Де Росси тренером Ромы

Новости спорта: Тотти хочет стать техническим директором Ромы и назначить Де Росси тренером.

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти готов занять должность технического директора клуба, сообщает Football Italia.

Тотти ранее работал помощником у теперь уже бывшего спортивного директора Ромы Рамона Мончи, который недавно покинул клуб.

На должность технического директора кроме Тотти есть еще двое кандидатов – нынешний тренер Клаудио Раньери и советник президента Франко Бальдини.

Утверждается, что при назначении Тотти хотел бы видеть рядом капитана Ромы Даниэле де Росси. 35-летний итальянец может завершить карьеру этим летом.