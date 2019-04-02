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Тотти хочет назначить Де Росси тренером Ромы

Тотти хочет назначить Де Росси тренером Ромы
23:55 Вт, 2 Апрель 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Тотти хочет стать техническим директором Ромы и назначить Де Росси тренером.

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти готов занять должность технического директора клуба, сообщает Football Italia.

Тотти ранее работал помощником у теперь уже бывшего спортивного директора Ромы Рамона Мончи, который недавно покинул клуб.

На должность технического директора кроме Тотти есть еще двое кандидатов – нынешний тренер Клаудио Раньери и советник президента Франко Бальдини.

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Утверждается, что при назначении Тотти хотел бы видеть рядом капитана Ромы Даниэле де Росси. 35-летний итальянец может завершить карьеру этим летом.

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ФК Рома, Серия А, Франческо Тотти, Де Росси.
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