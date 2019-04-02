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Косовский прокомментировал дебютный матч с Ворсклой

Косовский прокомментировал дебютный матч с Ворсклой
21:15 Сегодня Телеграф ФК Карпаты Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: Наставник «Ворсклы» - о поражении от «Карпат».

Исполняющий обязанности главного тренера «Ворсклы» Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Карпат» в дебютном для себя матче:

«Неприятно пропускать четыре мяча, но скажу, что «Карпаты» – хороший соперник с индивидуально сильными игроками. Нам было тяжело. Мы допустили две ошибки в первом тайме, а во втором их было еще больше. Ничего не поделаешь. Будем работать и двигаться вперед.

- Как работается с коллективом, где нет лидера?

– Я бы не сказал, что лидера нет – он есть. Возможно, в определенной степени психологическое состояние игроков не на том уровне. Мы работаем, я понимаю, что нужно делать. Мы двигаемся в правильном направлении, поэтому я знаю точно, что как коллектив с этими игроками мы будем двигаться вперед.

- Сколько времени вам нужно, чтобы вывести команду из кризиса?

– Не могу этого сказать. Я работаю только три дня – это очень мало. Одно дело наблюдать со стороны игроков, а сблизиться с командой за два-три дня невозможно. Я еще не до конца понимаю их возможности. Но все в процессе.

- Что сегодня не удалось? Почему такое разгромное поражение?

– Наверное, все же присутствует волнение за результат. В начале игры у нас был момент, если бы мы забили гол, ситуация была бы другой. Тяжело, когда пропускаешь мячи, тогда нужно включать характер, демонстрировать морально-волевые качества. Соперник сильный и хорошо обученный, поэтому мы допустили грубые ошибок. Будем делать выводы и улучшаться».

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ФК Карпаты, ФК Ворскла, УПЛ, Виталий Косовский.
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