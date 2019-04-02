В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале

Новости спорта: DAZN стала участником тендера на трансляцию футбольных матчей УПЛ.

Стриминговая компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщает iSport.ua.

“Компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей украинской футбольной Премьер-лиги”, - говорится в сообщении.

В марте 2019 года УПЛ объявила о тендере на покупку медиа-прав на следующие три сезона. Таким образом, DAZN добавилась к участникам этого тендера, желая показывать матчи футбольного чемпионата Украины со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что спортивная телекомпания Setanta Sports совместно с телеканалом “2+2” намерена приобрести права на трансляцию домашних матчей УПЛ “Шахтера”, “Динамо” и “Днепра-1”. Сейчас права на трансляцию домашних матчей донецкого футбольного клуба “Шахтер” принадлежат телеканалам “Футбол 1/2”, а киевского “Динамо” - телеканалу “2+2”.