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В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале

В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ DAZN стала участником тендера на трансляцию футбольных матчей УПЛ02.04.2019 22:05 Стриминговая компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает iSport.ua. “Компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей украинской футбольной Премьер-лиги”, - говорится в сообщении. В марте 2019 года УПЛ объявила о тендере на покупку медиа-прав на следующие три сезона. Таким образом, DAZN добавилась к участникам этого тендера, желая показывать матчи футбольного чемпионата Украины со следующего сезона. Читайте также: Телекомпания Setanta хочет приобрести права на матчи УПЛ Ранее сообщалось, что спортивная телекомпания Setanta Sports совместно с телеканалом “2+2” намерена приобрести права на трансляцию домашних матчей УПЛ “Шахтера”, “Динамо” и “Днепра-1”. Сейчас права на трансляцию домашних матчей донецкого футбольного клуба “Шахтер” принадлежат телеканалам “Футбол 1/2”, а киевского “Динамо” - телеканалу “2+2”. Фото: DAZN

Новости спорта: DAZN стала участником тендера на трансляцию футбольных матчей УПЛ.

Стриминговая компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщает iSport.ua.

“Компания DAZN подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей украинской футбольной Премьер-лиги”, - говорится в сообщении.

В марте 2019 года УПЛ объявила о тендере на покупку медиа-прав на следующие три сезона. Таким образом, DAZN добавилась к участникам этого тендера, желая показывать матчи футбольного чемпионата Украины со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что спортивная телекомпания Setanta Sports совместно с телеканалом “2+2” намерена приобрести права на трансляцию домашних матчей УПЛ “Шахтера”, “Динамо” и “Днепра-1”. Сейчас права на трансляцию домашних матчей донецкого футбольного клуба “Шахтер” принадлежат телеканалам “Футбол 1/2”, а киевского “Динамо” - телеканалу “2+2”.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта.
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