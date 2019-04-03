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Форвард Ювентуса стал жертвой расизма в матче Серии А

Форвард Ювентуса стал жертвой расизма в матче Серии А
08:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Фанаты оскорбляли форварда Мойзе Кина на протяжении всей встречи.

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин подвергся расистским оскорблениям во время матча 30-го тура Серии А с Кальяри (2:0).

На протяжении всей игры некоторые болельщики Кальяри оскорбляли Кина. На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника. Это действие Кина вызвало еще более бурную реакцию - фанаты Кальяри начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Партнеры по команде Леонардо Бонуччи и Блез Матюиди оттащили Кина от трибун.

После матча Кин опубликовал в Instagram собственное фото с тем самым жестом.

"Лучший способ ответить на расизм", - подписал нападающий фотографию.

 
 
 
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The best way to respond to racism #notoracism

Публикация от K M B 9 (@moise_kean)

Отметим, благодаря победе Ювентус закрепился на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. "Бьянконери" на 18 очков опережают ближайшего преследователя, Наполи, который провел на игру меньше. В последних 4 матчах Серии А Кин забил 4 гола.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мойзе Кин.
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