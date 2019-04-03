Интер подал в суд на МЛС из-за клуба Бэкхема

Миланский Интер решил обратится в суд с иском на МЛС касательно футбольного клуба с аналогичным названием из Майами, который принадлежит Дэвиду Бэкхему. Об этом сообщает Calciomercato.
Руководство нерадзурри считает, что Интер является узнаваемым во всем мире брендом, из-за чего другие команды больше не могут так называться.
Апелляционный совет по товарным знакам рассмотрит доводы обеих сторон и примет решение: зарегистрировать бренд Интера за миланским клубом и сделать его эксклюзивным для одного клуба, или прислушаться к доводам МЛС, которые так не считают.
Футбольная лига США считает, что Интер — это сокращение от слова International (Международный), из-за чего подобное название не может быть эксклюзивным.
Отметим, что в мире уже есть другие клубы с таким названием: в Финляндии выступает Интер Турку, а в Хорватии — Интер Запрешич.
Принадлежащий Бэкхему Интер Майами дебютирует в МЛС в сезоне 2020 года.