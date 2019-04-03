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Интер подал в суд на МЛС из-за клуба Бэкхема

Интер подал в суд на МЛС из-за клуба Бэкхема
12:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Интер подал в суд на МЛС из-за американского клуба Бэкхема с таким же названием.

Миланский Интер решил обратится в суд с иском на МЛС касательно футбольного клуба с аналогичным названием из Майами, который принадлежит Дэвиду Бэкхему. Об этом сообщает Calciomercato.

Руководство нерадзурри считает, что Интер является узнаваемым во всем мире брендом, из-за чего другие команды больше не могут так называться.

Апелляционный совет по товарным знакам рассмотрит доводы обеих сторон и примет решение: зарегистрировать бренд Интера за миланским клубом и сделать его эксклюзивным для одного клуба, или прислушаться к доводам МЛС, которые так не считают.

Футбольная лига США считает, что Интер — это сокращение от слова International (Международный), из-за чего подобное название не может быть эксклюзивным.

Отметим, что в мире уже есть другие клубы с таким названием: в Финляндии выступает Интер Турку, а в Хорватии — Интер Запрешич.

Принадлежащий Бэкхему Интер Майами дебютирует в МЛС в сезоне 2020 года.

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ФК Интер (Милан), МЛС, Футбол, Новости футбола.
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