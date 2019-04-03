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Лунин восхитил своими сейвами на тренировке Леганеса

Лунин восхитил своими сейвами на тренировке Леганеса
14:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин даже без стабильной игровой практики пребывает в потрясающей форме. Это подтверждает видео тренировки "огурцов", во время которой Лунин совершает невероятные сейвы – отбивает удары в упор, достает мяч из-под перекладины после мощнейших выстрелов издалека и очень уверенно играет на выходах, выбивая мяч в поле в прыжке кулаком.

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Андрей Лунин не стал скромничать и выложил видео своих чудес на тренировке "Леганеса" в Instagram. Не прошел мимо этого видео бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под видео оставил Селезнев. Более многословными были болельщики Лунина и мадридского "Реала", которому принадлежит "Реал". Если бы эти отзывы прочитал тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино, по большим праздникам выпускающий Лунина на поле, то узнал бы о себе много нового.

 
 
 
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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Ранее Лунина расхваливали одноклубники после отбитого пенальти в игре с "Атлетико". "Я вижу, как он тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные", – заявил капитан "Леганеса" Рубен Перес.

В то же время сообщалось, что один из вратарей "Реала" Лука Зидан, который мог стать конкурентом Лунина в Королевском клубе, решил не продлевать контракт со "сливочными". Его ждут в "Базеле".

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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