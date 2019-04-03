Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию

Новости спорта: Подопечные Паулу Фонсеки добыли тяжелую победу благодаря голу Мораеса с пенальти.

Претендент на «бронзовые» медали дал бой лидеру чемпионата. Сегодня на стадионе «Ника» встречались первая и третья команды турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

Чуть более месяца назад соперники уже противостояли друг другу в Харькове. 25 февраля «Шахтер» оказался сильнее благодаря голам Марлоса и Жуниора Мораеса в первом тайме (2:0).

Сегодня же наставник горняков решил поберечь Марлоса после матчей сборной Украины и перед кубковым противостоянием с Динамо (7 апреля).

Единственный гол в матче был забит на 12-й минуте - гол с пенальти исполнил Мораес.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Александрия» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Мораес (12, с пенальти).

Предупреждения: Цуриков (12), Гречишкин (36), Шендрик (81) - Патрик (30), Коваленко (35), Мораес (36), Степаненко (60).

«Александрия»: Панькив – Бабогло, Лучкевич, Шендрик, Цуриков – Ковалец, Запорожан (Банада, 85), Задерака (Шастал, 71), Гречишкин, Полярус (Пономарь, 78) – Ситало.

Запасные: Рудик, Микицей, Довгий, Пономарь, Шастал, Банада, Дедечко.

«Шахтер»: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик, Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Коваленко (Малышев, 86) – Мораес.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Майкон, Малышев, Марлос, Соломон, Дентиньо.