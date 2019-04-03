Александрия - Шахтер: лучшие моменты матча и видео гола

Новости спорта: Жуниор Мораес забил единственный гол с пенальти.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл Александрию со счетом 0:1.

Подопечные Паулу Фонсеки смогли победить команду Владимира Шарана при помощи гола Жуниора Мораеса, который он забил с 11-метровой отметки.

Шахтер остается на первом месте в УПЛ, заработав 60 очков, а Александрия продолжает сохранять третью позицию, имея в активе 41 балл.

Александрия — Шахтёр. Лучшие моменты. 1-й тайм

Александрия — Шахтёр. Лучшие моменты. 2-й тайм

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Александрия» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Мораес (12, с пенальти).

Предупреждения: Цуриков (12), Гречишкин (36), Шендрик (81) - Патрик (30), Коваленко (35), Мораес (36), Степаненко (60).

«Александрия»: Панькив – Бабогло, Лучкевич, Шендрик, Цуриков – Ковалец, Запорожан (Банада, 85), Задерака (Шастал, 71), Гречишкин, Полярус (Пономарь, 78) – Ситало.

Запасные: Рудик, Микицей, Довгий, Пономарь, Шастал, Банада, Дедечко.

«Шахтер»: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик, Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Коваленко (Малышев, 86) – Мораес.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Майкон, Малышев, Марлос, Соломон, Дентиньо.