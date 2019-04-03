Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0

При счете 2:0 в пользу луганчан, которые, кроме того, были в большинстве, качественной игрой блеснул хавбек киевлян виктор Цыганков. В этой встрече он забил два мяча и сделал голевой пас, сообщает Укринформ.
В целом авторами голов на "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32-я минута) и Максим Белый (54) - у соперников.
На 53-й минуте у "Динамо" с поля был удален защитник Тамаш Кадар, а на 69-й - хавбек "Зари" Максим Белый.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Заря» – «Динамо» – 2:3
Голы: Караваев, 32, Белый, 53 – Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.).
Предупреждения: Силас, 43 – Шапаренко, 38, Кадар, 48.
Удаления: Кадар, 52 – Белый, 69.
«Заря»: 23. Заури Махарадзе – 3. Дмитрий Литвин, 48. Максим Казаков, 19. Максим Лунев, 98. Евгений Чеберко – 25. Максим Белый, 10. Дмитрий Хомченовский, 96. Силас (91. Нортон Матеус, 60), 20. Александр Караваев (К), 22. Владислав Кабаев (44. Вячеслав Чечер, 71) – 11. Филипп Будковский (8. Неманья Иванович, 76).
Запас: 73. Луис Филипе, 6. Никита Каменюка, 7. Владислав Кочергин, 90. Леонардо.
Главный тренер – Юрий Вернидуб.
«Динамо»: 71. Денис Бойко – 16. Виталий Миколенко, 30. Артем Шабанов, 44. Тамаш Кадар, 94. Томаш Кендзера – 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко (19. Денис Гармаш, 46), 15. Виктор Цыганков (К), 29. Виталий Буяльский – 43. Назарий Русин (17. Сидклей, 46).
Запас: 1. Георгий Бущан, 5. Сергей Сидорчук, 18. Александр Андриевский, 45. Евгений Смирный, 46. Ахмед Алибеков.
Главный тренер – Александр Хацкевич.
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Главный судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Напомним. сегодня Александрия принимала донецкий Шахтер и уступила с минимальным счетом 0:1.