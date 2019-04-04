Зинченко получил травму в матче АПЛ

Новости спорта: Возможно, Александр повредил заднюю поверхность бедра.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимает на Этихад Стэдиум Кардифф.

Украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав, однако на поле он находился всего 17 минут.

Дело в том, что левый защитник сделал рывок, опустился на газон и попросил помощи врачей, после чего он покинул поле. Вероятно, он травмировал заднюю поверхность бедра.

Вместо Зинченко на 19-й минуте вышел Кайл Уокер.

В текущем сезоне украинец сыграл 22 поединка, забил 1 гол и выполнил 5 результативных передач.