ПСЖ стал вторым финалистом Кубка Франции, обыграв Нант

Новости спорта: Парижане могут выиграть этот турнир в пятый раз кряду.

ПСЖ в домашнем матче 1/2 финала Кубка Франции победил Нант (3:0).

Парижане открыли счет на 29-й минуте матча. Марко Верратти дальним ударом отправил мяч точно в угол ворот Нанта.

Во втором тайме Килиан Мбаппе мог увеличить преимущество ПСЖ, но не реализовал пенальти. Прекрасно в этом моменте действовал вратарь гостей Чиприан Тэтэрушану.

На 72-й минуте матча Нант остался в меньшинстве, красную карточку получил Калифа Кулибали. В концовке встречи Мбаппе все-таки сумел забить, переиграв вратаря Нанта с еще одного пенальти. Дани Алвес в компенсированное время установил окончательный счет в матче.

В финале Кубка Франции ПСЖ сыграет против Ренна, обыгравшего в полуфинале Лион (3:2).