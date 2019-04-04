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ПСЖ стал вторым финалистом Кубка Франции, обыграв Нант

ПСЖ стал вторым финалистом Кубка Франции, обыграв Нант
07:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Парижане могут выиграть этот турнир в пятый раз кряду.

ПСЖ в домашнем матче 1/2 финала Кубка Франции победил Нант (3:0).

Парижане открыли счет на 29-й минуте матча. Марко Верратти дальним ударом отправил мяч точно в угол ворот Нанта.

Во втором тайме Килиан Мбаппе мог увеличить преимущество ПСЖ, но не реализовал пенальти. Прекрасно в этом моменте действовал вратарь гостей Чиприан Тэтэрушану.

Ренн выиграл "перестрелку" у Лиона и вышел в финал Кубка Франции

На 72-й минуте матча Нант остался в меньшинстве, красную карточку получил Калифа Кулибали. В концовке встречи Мбаппе все-таки сумел забить, переиграв вратаря Нанта с еще одного пенальти. Дани Алвес в компенсированное время установил окончательный счет в матче.

В финале Кубка Франции ПСЖ сыграет против Ренна, обыгравшего в полуфинале Лион (3:2).

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ПСЖ, Футбол, ФК Нант, КУбок Франции, Новости футбола.
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