В МЮ планируют провести кадровую чистку летом

Новости спорта: Наибольшая вероятность ухода из клуба Андера Эрреры, Хуана Маты и Алексиса Санчеса.

Манчестер Юнайтед ждет кардинальная смена состава в летнее трансферное окно. По данным BBC, клуб расстанется сразу с шестью футболистами. Наиболее вероятен уход Андера Эрреры и Хуана Маты, у которых истекают контракты, а также Алексиса Санчеса.

Существует вероятность ухода и основного голкипера последних лет Давида де Хеа, однако сам МЮ и его главный тренер Уле Гуннар Сульшер не хотят расставаться с испанцем.

Отмечается, что летняя чистка состава станет самой масштабной для основы с 2015 года, когда Луи ван Гал расстался сразу с шестью футболистами основного состава.

Напомним, Сульшер возглавил МЮ в декабре после отставки Жозе Моуринью. В марте клуб подписал с ним полноценный контракт.

Ранее сообщалось, Манчестер Юнайтед желает заполучить таланта Кристал Пэлас.