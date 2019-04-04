В МЮ планируют провести кадровую чистку летом

Манчестер Юнайтед ждет кардинальная смена состава в летнее трансферное окно. По данным BBC, клуб расстанется сразу с шестью футболистами. Наиболее вероятен уход Андера Эрреры и Хуана Маты, у которых истекают контракты, а также Алексиса Санчеса.
Существует вероятность ухода и основного голкипера последних лет Давида де Хеа, однако сам МЮ и его главный тренер Уле Гуннар Сульшер не хотят расставаться с испанцем.
Отмечается, что летняя чистка состава станет самой масштабной для основы с 2015 года, когда Луи ван Гал расстался сразу с шестью футболистами основного состава.
Напомним, Сульшер возглавил МЮ в декабре после отставки Жозе Моуринью. В марте клуб подписал с ним полноценный контракт.
Ранее сообщалось, Манчестер Юнайтед желает заполучить таланта Кристал Пэлас.