Лидер Шахтера может пропустить матч против Динамо

Новости спорта: Марлос тренируется в особом режиме и не всегда с командой

Хавбек "Шахтера" Марлос может пропустить матч 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо", который состоится в воскресенье, 7 апреля.

- Если помните матч Португалия - Украина, он покинул поле после перерыва. У него была травма, которая показывает себя в течение всего сезона. Сейчас у Марлоса один из самых тяжелых периодов: он не всегда работает с командой, проводит индивидуальные тренировки. В матче с "Александрией" решили не рисковать, чтобы не усложнить повреждение, - цитирует Фонсеку официальный сайт "Шахтера".

Напомним, в первом матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Португалии полузащитник был заменен во втором тайме, а ко второй игре с Люксембургом вообще не готовился. Кроме того, Марлос пропустил и матч 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (1:0).