Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Новости спорта: Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии.

Сегодня ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с мартом сборная Украины поднялась на три позиции и занимает теперь 27-е место.

За этот период подопечные Андрея Шевченко сыграли два поединка отборочного турнира Евро-2020. Сначала сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Португалии, которая является действующим чемпионом континента.

А затем украинцы добыли трудную победу над Люксембургом. Долгое время счет был ничейным и лишь перед финальным свистком автогол принес победу Украине.

В тройке лучших изменений не произошло: первое место занимает Бельгия, второе – Франция, а третье – Бразилия.

Напомним, что УЕФА открыл дело против Жуниора Мораеса по требованию Люксембурга и Португалии. Соперники нашей команды по отбору на Евро-2020 считают, что украинцы нарушили регламент при натурализации бразильского форварда.