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Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
13:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии.

Сегодня ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с мартом сборная Украины поднялась на три позиции и занимает теперь 27-е место.

За этот период подопечные Андрея Шевченко сыграли два поединка отборочного турнира Евро-2020. Сначала сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Португалии, которая является действующим чемпионом континента.

А затем украинцы добыли трудную победу над Люксембургом. Долгое время счет был ничейным и лишь перед финальным свистком автогол принес победу Украине.

В тройке лучших изменений не произошло: первое место занимает Бельгия, второе – Франция, а третье – Бразилия.

Напомним, что УЕФА открыл дело против Жуниора Мораеса по требованию Люксембурга и Португалии. Соперники нашей команды по отбору на Евро-2020 считают, что украинцы нарушили регламент при натурализации бразильского форварда.

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Новости футбола.
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