Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 30-го тура Примеры Валенсия - Реал.

Валенсия победила Реал в 30 туре чемпионата Испании.

Победу Валенсии принесли точные удары Гедеша и Гарая в каждом из таймов. Уже на последних секундах встречи Карим Бензема отыграл один гол, однако на большее Реал не хватило.

Это поражение стало для мадридцев первым после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера. Валенса набрала 46 очков и поднялась на пятую позицию. Реал с 57 зачетными баллами остался третьим. Отставание "бланкос" от Атлетико составляет 5 очков, от Барселоны – целых 13.