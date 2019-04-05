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Ракитич: Барселона должна уважать Манчестер Юнайтед

Ракитич: Барселона должна уважать Манчестер Юнайтед
03:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник каталонцев Иван Ракитич высказался касательно будущего противостояния в Лиге чемпионов.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич, в преддверии поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, выразил уважение к будущему сопернику.

"Мы увидели, насколько они хороши, и мы знаем, что английские клубы сейчас сильны".

"У Манчестер Юнайтед хорошие результаты, и забить три гола в Париже — это невероятно. Вы должны уважать Манчестер за этот камбэк, за организацию и борьбу в команде с таким количеством молодых игроков".

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"У меня большое уважение к британцам и их страсти к футболу. Вы должны знать свою лучшую сторону, и новый менеджер "манкунианцев", кажется, знает ее", — сказал Ракитич GQ Magazine.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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