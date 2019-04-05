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Бартомеу: Барселона уже готовится к уходу Месси

Бартомеу: Барселона уже готовится к уходу Месси
09:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Президент "сине-гранатовых" рассказал, как будет развиваться клуб после завершения карьеры аргентинцем.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал, что будет с каталонским клубом после того, как Лионель Месси завершит карьеру.

"Скорее всего, через три, четыре или пять лет Месси скажет: "Пора заканчивать с футболом". Мы уже готовимся к будущему, которое наступит после ухода Лео, ведь хотим оставаться лучшим клубом.

Мы инвестируем в молодых игроков, чтобы поддерживать этот уровень - как своих воспитанников, так и ребят из других клубов. Иногда напоминаю, что сейчас мы привлекаем в клуб молодых игроков, которые кажутся нам очень талантливыми. Таких как Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг", - приводит слова Бартомеу ESPN.

Напомним, 31-летний Месси защищает цвета Барселоны с 2000 года. В текущем сезоне аргентинец принял участие в 28 матчах, отметившись 35 голами и 14 голами.

Ранее сообщалось, что Месси догнал форварда Ювентуса Криштиану Роналду по голам в топ-5 лигах Европы.

Также Лионель возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Хосеп Бартомеу.
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