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Основной защитник Динамо может продолжить карьеру в Турции

Основной защитник Динамо может продолжить карьеру в Турции
10:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Польский защитник Динамо Томаш Кендзера входит в шорт-лист интересов стамбульского гранда.

Фенербахче рассматривает возможность трансфера правого защитника Динамо и сборной Польши Томаша Кенджеры, сообщает Milliyet.

Руководство Канареек намерено летом провести кадровую чистку. Одним из тех, кто практически точно покинет команду, будет правый защитник Шенер Озбайракли, у которого заканчивается контракт.

24-летний Кенджера перебрался в Динамо летом 2017 года из познаньского Леха за 1,5 миллиона евро.е

В нынешнем сезоне поляк сыграл 35 матчей за Динамо во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

Динамо вылетело из 1/8 финала Лиги Европы от Челси (0:3, 0:5), в украинской Премьер-лиге отстает от Шахтера на 7 очков, а в Кубке Украины сразится с Горняками в четвертьфинале 7 апреля.

Фенербахче провалил нынешний чемпионат Турции. Команда идет 13-й после 26 туров с разницей мячей -5. Следующий поединок Канарейки проведут против Анкарагюджю 7 апреля на выезде в рамках турецкой Суперлиги.

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ФК Фенербахче, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Томаш Кенджера.
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