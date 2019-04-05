Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А

Новости спорта: Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо может возглавить Рому или Интер.

Жозе Моуриньо грядущим летом может вернуться в чемпионат Италии, где ранее тренировал Интер, сообщает Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb.

По информации источников, 56-летний специалист провел переговоры с "волками" и "нерадзурри". Что касается Ромы, то контакт был установлен по телефону.

Кандидатуру Моуриньо поддерживает вице-президент Интера Хавьер Дзанетти, а португалец якобы согласился снизить требования по заработной плате: с десяти миллионов евро в год до восьми.

А вот генеральный директор миланской команды Беппе Маротта склоняется к кандидатуре Антонио Конте.

Ранее Жозе Моуриньо не исключил возможность, что однажды поработает в чемпионате Германии.