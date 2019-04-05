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Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А

Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А
10:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо может возглавить Рому или Интер.

Жозе Моуриньо грядущим летом может вернуться в чемпионат Италии, где ранее тренировал Интер, сообщает Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb.

По информации источников, 56-летний специалист провел переговоры с "волками" и "нерадзурри". Что касается Ромы, то контакт был установлен по телефону.

Кандидатуру Моуриньо поддерживает вице-президент Интера Хавьер Дзанетти, а португалец якобы согласился снизить требования по заработной плате: с десяти миллионов евро в год до восьми.

Роналду проиграл суд газете, сообщившей об уклонении футболиста от налогов

А вот генеральный директор миланской команды Беппе Маротта склоняется к кандидатуре Антонио Конте.

Ранее Жозе Моуриньо не исключил возможность, что однажды поработает в чемпионате Германии.

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ФК Рома, ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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