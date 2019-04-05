Аякс нашел замену Де Йонгу

Новости спорта: Хавбек Стандарда продолжит карьеру в амстердамском клубе.

Полузащитник Стандарда Рэзван Марин станет игроком Аякса следующим летом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Аякс приобрел Марина за 12,5 миллиона евро. Румынский хавбек поставил подпись под 5-летним контрактом с "бело-красными", который рассчитан до июня 2024 года.

Ожидается, что в составе Аякса 22-летний игрок станет заменой для Френки Де Йонга, который следующим летом присоединится к Барселоне.

Марин выступает в составе Стандарда с января 2017 года, перейдя из Вииторула. В текущем сезоне центральный полузащитник провел 39 поединков в футболке "красных", отличившись шестью голами и восемью ассистами.

В активе Марина имеется 15 матчей и 1 гол в составе сборной Румынии.