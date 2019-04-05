Барселона готовит новый контракт для Месси

Новости спорта: В клубе хотят навсегда сохранить своего главного лидера.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцы намерены предложить форварду Лионелю Месси новый контракт.

По словам Бартомеу, на Камп Ноу хотели бы связать всю дальнейшую карьеру знаменитого аргентинца с его нынешним клубом.

«Месси всегда растет, становится лучше. Я верю, что он еще много лет проведет в футболе, и в следующие несколько месяцев мы проведем с ним переговоры, чтобы он отыграл их в Барселоне», — цитирует функционера ESPN.

«Лионель — это человек одного клуба. Это выходит далеко за пределы футбольного поля — его отношения с Барселоной будут продолжаться всегда. Я использую пример Пеле, который всю карьеру провел в Сантосе. Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался в Барселоне, вне зависимости от того, будет он играть или нет».

В ноябре 2017 года аргентинец подписал с блаугранас новый 4-летний контракт.

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 39 матчах команды Эрнесто Вальверде во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 21 результативную передачу.

Лионель присоединился к каталонскому клубу в возрасте 13 лет, а в 16 лет дебютировал за первую команду в товарищеском матче с Порту в ноябре 2003 года.