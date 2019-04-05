Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Барселона готовит новый контракт для Месси

Барселона готовит новый контракт для Месси
14:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В клубе хотят навсегда сохранить своего главного лидера.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцы намерены предложить форварду Лионелю Месси новый контракт.

По словам Бартомеу, на Камп Ноу хотели бы связать всю дальнейшую карьеру знаменитого аргентинца с его нынешним клубом.

«Месси всегда растет, становится лучше. Я верю, что он еще много лет проведет в футболе, и в следующие несколько месяцев мы проведем с ним переговоры, чтобы он отыграл их в Барселоне», — цитирует функционера ESPN.

Бартомеу: Барселона уже готовится к уходу Месси

«Лионель — это человек одного клуба. Это выходит далеко за пределы футбольного поля — его отношения с Барселоной будут продолжаться всегда. Я использую пример Пеле, который всю карьеру провел в Сантосе. Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался в Барселоне, вне зависимости от того, будет он играть или нет».

В ноябре 2017 года аргентинец подписал с блаугранас новый 4-летний контракт.

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 39 матчах команды Эрнесто Вальверде во всех турнирах, забив 42 гола и отдав 21 результативную передачу.

Лионель присоединился к каталонскому клубу в возрасте 13 лет, а в 16 лет дебютировал за первую команду в товарищеском матче с Порту в ноябре 2003 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Хосеп Мария Бартомеу, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько клубы АПЛ платят агентам
02 Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
03 Уайлдер: Наследие Кличко останется в истории мирового бокса
04 Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко
05 Усик хочет провести бой с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь