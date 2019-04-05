Президент Атлетико о возможном трансфере Гризманна

Новости спорта: Президент Атлетико Энрике Серезо в очередной раз опроверг слухи о переходе Антуана Гризманна в Барселону.

Энрике Серезо уверен, что ни сам нападающий Антуан Гризманн, ни Атлетико не заинтересованы в переходе француза в Барселону.

"Я как-то сказал, что Гризманн на 1000 процентов останется в Атлетико, — сказал Серезо в интервью радиостанции RAC1. — Это неправда. На самом деле, он на 2000 процентов останется с нами. Вероятность того, что Антуан уйдет в Барселону равна вероятности того, что Месси окажется в Атлетико".

Согласно контракту Гризманна с Атетико, по окончании нынешнего сезона его клаусула уменьшится с 200 до 120 миллионов евро.