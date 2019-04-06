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Куртуа и Лунин составят основную пару вратарей Реала в следующем сезоне

Куртуа и Лунин составят основную пару вратарей Реала в следующем сезоне
11:18 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Тибо Куртуа и Андрей Лунин составят основную пару вратарей Реала в следующем сезоне.

Что касается Кейлора Наваса, на него в Мадриде, похоже, не рассчитывают, сообщает Marca. Главный тренер Сливочных планирует поставить костариканца в известность до конца нынешнего сезона, позволив тому самому определиться со своим будущим в клубе.

Украинец летом вернется в Реал после аренды в Леганесе, не предоставлявшего Андрею того количества игрового времени, на которое рассчитывали в столичном клубе.

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Впрочем, ранее другое испанское издание AS сообщало, что первым номером Галактикос после возвращения Зидана станет именно Навас.

Куртуа перешел в Реал летом прошлого года из Челси за 65 миллионов евро. С тех пор бельгиец отстоял в воротах Сливочных в 32 матчах во всех турнирах, пропустив 42 гола.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа, Андрей Лунин.
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