Куртуа и Лунин составят основную пару вратарей Реала в следующем сезоне

Новости спорта: Тибо Куртуа и Андрей Лунин составят основную пару вратарей Реала в следующем сезоне.

Что касается Кейлора Наваса, на него в Мадриде, похоже, не рассчитывают, сообщает Marca. Главный тренер Сливочных планирует поставить костариканца в известность до конца нынешнего сезона, позволив тому самому определиться со своим будущим в клубе.

Украинец летом вернется в Реал после аренды в Леганесе, не предоставлявшего Андрею того количества игрового времени, на которое рассчитывали в столичном клубе.

Впрочем, ранее другое испанское издание AS сообщало, что первым номером Галактикос после возвращения Зидана станет именно Навас.

Куртуа перешел в Реал летом прошлого года из Челси за 65 миллионов евро. С тех пор бельгиец отстоял в воротах Сливочных в 32 матчах во всех турнирах, пропустив 42 гола.