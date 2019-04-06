УПЛ. Десна в Киеве обыграла Олимпик

Новости спорта: "Десна" обыграла "Олимпик" в чемпионата Украины по футболу.

Футболисты черниговской "Десны" со счетом 2: 0 победили 6 апреля донецкий "Олимпик" в двадцать третий туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Денис Фаворов (двадцать вторая минута) и Сергей Старенький (70).

Сегодня также пройдет заключительная игра тура. "Черноморцу" в Одессе противостоять ФК "Арсенал-Киев" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Футбол 2").

Напомним, начался 23-й тур 2 апреля. Поединок на стадионе "Украина" между львовскими "Карпатами" и полтавской "Ворсклой" завершился разгромной победой хозяев, в составе которых отличились Кристиан Понд (26-я минута), Марьян Швед (38, 62), и Карим Йода (70, с пенальти) - 4: 0.

Три матча прошли 3 апреля. "Александрия" со счетом 0: 1 уступила донецкому "Шахтеру", успех которому принес Жуниор Мораес (12, с пенальти).

Луганская "Заря" не удержала преимущество в два мяча в игре с киевским "Динамо", проиграв 2: 3. Авторами голов в "Славутич-Арене" в Запорожье стали: Виталий Буяльский (58) и Виктор Цыганков (53, 83, с пенальти) - у "Динамо"; Александр Караваев (32) и Максим Белый (54) - в "Заре".

ФК "Львов" также со счетом 2: 3 проиграл гостям из "Мариуполя". У львовян мяча забили Липе Велозу (22) и Владислав Приймак (80); у мариупольцев - Александр Зубков (55, с пенальти, 77) и Андрей Борячук (70).

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 60 очков, "Динамо" - 53, "Александрия" - 41, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Десна" - 31, "Ворскла" - 29, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 12.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.