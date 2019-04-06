Реал совершил камбэк в матче с Эйбаром

Новости спорта: Дубль Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Эйбаром».

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Эйбара» Марк Кардона, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счёт. Победу «сливочным» принёс Бензема, оформивший дубль на 81-й минуте.

«Реал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Для «Эйбара» это поражение стало первым за минувшие три встречи.

«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Эйбар» (39) — на 11-м.