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Верняев и Беленюк эффектно анонсировали матч Шахтер - Динамо

Верняев и Беленюк эффектно анонсировали матч Шахтер - Динамо
12:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Олег Верняев предложил угадать исход поединка Шахтер - Динамо.

Олимпийский чемпион спортивный гимнаст Олег Верняев напомнил болельщикам о том, что сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

Верняев - известный фанат Шахтера, так как родом из Донецка, а его друг олимпийский призер борец греко-римского стиля Жан Беленюк - болельщик Динамо. Верняев решил анонсировать предстоящий поединок фотографией, где он с Беленюком в футболках своих любимых клубов.

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Уже сегодня Шахтер-Динамо !!! Ваши прогнозы друзья ?) #шахтер #фкшахтер #динамо #киев #украина #футбол

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Напомним, матч Кубка Украины Шахтер - Динамо состоится в Харькове в 17:00.

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Все по теме:

Футбол, Борьба, Шахтер - Динамо, Олег Верняев, Спортивная гимнастика, Жан Беленюк.
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