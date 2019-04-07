Верняев и Беленюк эффектно анонсировали матч Шахтер - Динамо

Новости спорта: Олег Верняев предложил угадать исход поединка Шахтер - Динамо.

Олимпийский чемпион спортивный гимнаст Олег Верняев напомнил болельщикам о том, что сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

Верняев - известный фанат Шахтера, так как родом из Донецка, а его друг олимпийский призер борец греко-римского стиля Жан Беленюк - болельщик Динамо. Верняев решил анонсировать предстоящий поединок фотографией, где он с Беленюком в футболках своих любимых клубов.

Напомним, матч Кубка Украины Шахтер - Динамо состоится в Харькове в 17:00.