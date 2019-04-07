Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/4 Кубка Украины Шахтер - Динамо.

В воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится главный матч украинской футбольной весны. В четвертьфинале Кубка страны донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". По сути, это скрытый финал турнира. Начало встречи – в 17:00.

ШАХТЕР vs ДИНАМО

В случае ничьей в основное и дополнительное время, будет пробиваться серия пенальти. Кстати, специалистом по отражению ударов с "точки" можно назвать как голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, так и вратаря "Динамо" Дениса Бойко. В последний раз соперники выясняли победителя с помощью 11-метровых в Суперкубке-2016, когда удачливее оказались киевляне.

Динамовцы будут играть в белых футболках, синих шортах и белых гетрах. "Горняки" проведут встречу в своих традиционных оранжево-черных цветах.

По предварительным прогнозам, на игре ожидается более 30 тысяч болельщиков. Всего же ОСК "Металлист" вмещает 41307 зрителей.

История взаимоотношений

В Кубке Украины команды пересекались 14 раз: 9 побед у «Шахтера», 5 – у «Динамо» (1 в серии пенальти). Разница мячей: 23–12. Все 4 матча не в финале завершились в пользу «горняков».

Напомним, что в среду, "Динамо" и "Шахтер" провели выездные матчи в чемпионате УПЛ, в Запорожье и в Александрии соответственно, которые выдались очень непростыми, поэтому актуальным для наставников обеих команд на этой неделе был вопрос полноценного восстановления игроков перед важной кубковой дуэлью.