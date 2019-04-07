Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Альварес и Джейкобс прошли предварительное взвешивание
Альварес и Джейкобс прошли предварительное взвешивание

Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча

Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча
15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/4 Кубка Украины Шахтер - Динамо.

В воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится главный матч украинской футбольной весны. В четвертьфинале Кубка страны донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". По сути, это скрытый финал турнира. Начало встречи – в 17:00.

ШАХТЕР vs ДИНАМО

В случае ничьей в основное и дополнительное время, будет пробиваться серия пенальти. Кстати, специалистом по отражению ударов с "точки" можно назвать как голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, так и вратаря "Динамо" Дениса Бойко. В последний раз соперники выясняли победителя с помощью 11-метровых в Суперкубке-2016, когда удачливее оказались киевляне.

Динамовцы будут играть в белых футболках, синих шортах и белых гетрах. "Горняки" проведут встречу в своих традиционных оранжево-черных цветах.

По предварительным прогнозам, на игре ожидается более 30 тысяч болельщиков. Всего же ОСК "Металлист" вмещает 41307 зрителей.

История взаимоотношений

В Кубке Украины команды пересекались 14 раз: 9 побед у «Шахтера», 5 – у «Динамо» (1 в серии пенальти). Разница мячей: 23–12. Все 4 матча не в финале завершились в пользу «горняков».

Напомним, что в среду, "Динамо" и "Шахтер" провели выездные матчи в чемпионате УПЛ, в Запорожье и в Александрии соответственно, которые выдались очень непростыми, поэтому актуальным для наставников обеих команд на этой неделе был вопрос полноценного восстановления игроков перед важной кубковой дуэлью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 7 апреля
02 Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
03 Назван лучший игрок 23 тура чемпионата УПЛ
04 Дмитрий Чудинов - Роберт Парзечевски. Видео нокаута
05 Ломаченко показал необычные отжимания от пола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь