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Гвардиола: Знаю, что Ливерпуль собирается победить во всех матчах

Гвардиола: Знаю, что Ливерпуль собирается победить во всех матчах
15:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Ман Сити уверяет, что победы «Ливерпуля» не оказывают никакого психологического воздействия.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о давлении в борьбе за чемпионство в английской Премьер-Лиге.

«Победы «Ливерпуля» не оказывают никакого психологического воздействия на нас. Им это помогает, но на нас никак не влияет. Знаю, что «Ливерпуль» собирается победить во всех матчах. Что случилось, то случилось. Нам нужно выиграть все встречи, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Манчестер Сити», который занимает второе место, 80 очков, но есть одна игра в запасе.

24 апреля команде Гвардиолы предстоит провести перенесённый матч 31-го тура с «Манчестер Юнайтед». Дерби состоится на стадионе «Олд Траффорд».

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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