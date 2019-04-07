Заря обыграла ФК Львов в Кубке Украины

Кубок Украины, 1/4 финала.
«Львов» - «Заря» - 0:1
Гол: Леднев (47).
Предупреждения: Борзенко (46), Алваро (54), Липе (68) - Лунев (21), Чеберко (63), Будковский (85).
«Львов»: Сарнавский - Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин (Насонов, 76) - Приймак, Пернамбуко - Липе, Алваро (Мартан, 73), Педро (Шина, 61) - Бруно.
Запасные: Бандура, Насонов, Мартан, Мерседес, Фатеев, Микитин, Шина.
«Заря»: Луис Фелипе - Тымчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко (Михайличенко, 74) - Силас, Казаков - Караваев (Белый, 90+6), Леднев (Кабаев, 84), Лунев - Будковский.
Запасные: Махарадзе, Кочергин, Михайличенко, Кабаев, Белый, Арвеладзе, Хомченовский.
Стадион: «Украина» (Львов, Украина).
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево, Украина).