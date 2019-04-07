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Заря обыграла ФК Львов в Кубке Украины

Заря обыграла ФК Львов в Кубке Украины
16:18 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

Новости спорта: Подопечные Вернидуба добыли минимальную победу над львовянами (1:0).

Кубок Украины, 1/4 финала.

«Львов» - «Заря» - 0:1

Гол: Леднев (47).

Предупреждения: Борзенко (46), Алваро (54), Липе (68) - Лунев (21), Чеберко (63), Будковский (85).

«Львов»: Сарнавский - Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин (Насонов, 76) - Приймак, Пернамбуко - Липе, Алваро (Мартан, 73), Педро (Шина, 61) - Бруно.

Запасные: Бандура, Насонов, Мартан, Мерседес, Фатеев, Микитин, Шина.

«Заря»: Луис Фелипе - Тымчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко (Михайличенко, 74) - Силас, Казаков - Караваев (Белый, 90+6), Леднев (Кабаев, 84), Лунев - Будковский.

Запасные: Махарадзе, Кочергин, Михайличенко, Кабаев, Белый, Арвеладзе, Хомченовский.

Стадион: «Украина» (Львов, Украина).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево, Украина).

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ФК Заря, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Львов.
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