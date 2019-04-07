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Ингулец сенсационно выбил Карпаты из Кубка Украины

Ингулец сенсационно выбил Карпаты из Кубка Украины
17:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Карпаты ушли от поражения в основное время, но не сумели одержать победу.

Второлиговый Ингулец стал вторым полуфиналистом Кубка Украины, выбив львовские Карпаты. Ингулец вышел вперед в начале второго тайма, но в компенсированное время после навалы и индивидуальных действий Шведа Карпаты перевели игру в овертайм. Там команды обошлись без голов, а в серии пенальти победу, а с ней и путевку в полуфинал, одержал Ингулец.

Первым полуфиналистом Кубка Украины стала Заря.

Ингулец — Карпаты 1:1 (5:4 - по пен.)

Голы: Щедрый, 50 — Швед, 90+6

Ингулец: Сытников — Ковалев, Павлов, Балан — Запорожец, Клименко (Поднебенный, 82), Коваленко (Сичинава, 87), Лупашко, Щедрый (Козак, 77) — Мишуренко (Сула, 98), Синегуб.

Карпаты: Кучинский — Ковтун (Сандохадзе, 81), Папа, Мегремич — Мякушко, Ди Франко (Толочко, 60), Онгла, Гуцуляк — Йода, Швед, Понде (Варгас, 72).

Предупреждения: Мишуренко, Поднебенный, Балан — Ди Франко, Гуцуляк, Гуйе, Толочко, Варгас, Хонгла

На 100-й минуте был удален Роман Толочко (Карпаты) (повторное предупреждение).

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ФК Карпаты, Кубок Украины, ФК Ингулец.
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