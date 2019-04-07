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Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины

Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
19:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Серия пенальти в драматичном матче 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями.

Донецкий "Шахтер" по пенальти обыграл киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу и прошел в полуфинал. Поединок в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" завершился со счетом 1:1.

Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти «Шахтер» победил 4:3. С одиннадцатиметровой отметки забили Исмаили, Майкон, Веллингтон и Коваленко. При этом Пятов парировал удары Миколенко и Шепелева.

Напомним, другими полуфиналистами Кубка Украины стали «Заря», «Ингулец» и «Днепр-1». «Заря» обыграла ФК «Львов» 1:0. Клуб Первой лиги - «Ингулец» победил в серии пенальти «Карпаты» 5:4 (основное время - 1:1). Другой перволиговый клуб - «Днепр-1» обыграл «Ворсклу» 2:0.

Отметим, что уже 8 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Динамо попыталось взять реванш за проигранный в том же Харькове драматический матч УПЛ (первое поражение Хацкевича от Фонсеки в чемпионате).

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Шахтер» – «Динамо» – 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Жуниор Мораес (57) – Денис Гармаш (9)

Серия пенальти: 1:0 Исмаили, 1:1 Цыганков, 1:1 Соломон (вратарь), 1:2 Сидклей, 2:2 Майкон, 2:3 Кендзёра, 3:3 Нем, 3:3 Миколенко (вратарь), 4:3 Коваленко, 4:3 Шепелев (вратарь)

Предупреждения: Тайсон (19), Тарас Степаненко (39), Алан Патрик (43), Жуниор Мораес (62), Соломон (90+3), Майкон (104), Сергей Болбат (116) – Томаш Кендзёра (24), Николай Шапаренко (47), Никита Бурда (60), Денис Гармаш (61), Владимир Шепелев (78), Сидклей (86), Виталий Буяльский (90+1)

Удаления: Жуниор Мораес (69, повторное предупреждение) – Денис Гармаш (61, повторное предупреждение)

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко (Майкон, 91), Тайсон, Мораес, Марлос (Нем, 68), Патрик (Соломон, 46), Исмаили, Болбат, Коваленко.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Шапаренко (Буяльский, 82), Цыганков, Сидклей, Гармаш, Вербич

Стадион: Металлист (Харьков, Украина).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Кубок Украины, Новости футбола.
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