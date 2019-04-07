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Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Определились все полуфиналисты Кубка Украины
20:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сегодня состоялись четвертьфинальные матчи футбольного Кубка Украины.

В полуфинал вышли луганская «Заря», «Шахтер» и клубы Первой лиги - «Ингулец» и «Днепр-1».

В поединке 1/4 финала Кубка Украины ФК «Львов» - «Заря» забили один мяч. Гол Леднева на 48-й минуте стал победным для луганского клуба. 1:0 - победа «Зари», которая первой вышла в полуфинал.

Сенсация произошла в Александрии, где клуб Первой лиги - «Ингулец» (пгт. Петрово, Кировоградская обл.) обыграл "Карпаты". Основное время матча завершилось вничью 1:1. После гола Щедрого на 50-й минуте «Ингулец» был впереди. Но на 7-й компенсированной минуте Швед сравнял счет и перевел матч в дополнительное время. Все решилось в серии послематчевых пенальти, которую выиграл «Ингулец» 5:4.

В других четвертьфиналах «Днепр-1» обыграл «Ворсклу» 2:0 (голы в активе Кулиша и Когут), а «Шахтер» в Харькове победил в серии пенальти «Динамо» 4:3. Основное время завершилось вничью 1:1 (мячи забили Мораес и Гармаш).

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ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола.
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