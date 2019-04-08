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Зидан остается неуверенным относительно будущего Гарета Бэйла

Зидан остается неуверенным относительно будущего Гарета Бэйла
05:09 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Наставник мадридцев не гарантирует валлийцу место в составе.

Зинедин Зидан остается неуверенным относительно будущего Гарета Бэйла в мадридском "Реале", сообщает Football Espana.

После возвращения Зидана в клуб Бэйл принимал участие во всех матчах "сливочных", однако его освистали болельщики на "Сантьяго Бернабеу" до и после его замены в матче с "Эйбаром" в субботу.

Француза спросили о ситуации на его постматчевой пресс-конференции, и он подтвердил, что на этом этапе ничего не решено.

"Нам придется подождать и посмотреть в конце сезона, что будет с Бэйлом".

"Тем не менее, Гарет является игроком "Реала", у которого есть еще два года по контракту".

Бывшего игрока "Тоттенхэма" связывают с возвращением в Премьер-лигу, а именно в "Манчестер Юнайтед".

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АПЛ, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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