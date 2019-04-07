Кубок Англии: Манчестер Сити в финале сыграет против Уотфорда

Новости спорта: «Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» в 1/2 финала Кубка Англии, отыгравшись с 0:2.

В матче 1/2 финала Кубка Англии «Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» со счётом 3:2 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Саймон Беннетт и Андре Марринер.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал Мэтт Доэрти, которому ассистировал Диогу Жота. В середине второго тайма преимущество «волков» увеличил Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Доэрти. В конце матча «Уотфорду» удалось сначала сократить разрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу, а в компенсированное время равновесие восстановил Трой Дини, реализовавший пенальти. В овертайме победу «шершням» принёс Деулофеу.

В финале «Уотфорд» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 18 мая.

Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился обладателем Кубка Англии. Лучшим результатом в истории «Уотфорда» является выход в финал в сезоне-1983/84.