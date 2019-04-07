Фонсека: На поле были две великие команды, чего нельзя сказать о судьях

Новости спорта: Наставник "горняков" поделился впечатлениями о кубковом матче.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, прокомментировал исход матча с "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.

"Сегодня на поле были две великие команды, чего нельзя сказать о третьей — судейской. Очень жалко. Судьи были не на том уровне. Не знаю, по каким критериям выбирают арбитров на такие игры. Но сегодня третья команда зрелище, созданное двумя, испортила.

Огромное количество, перебор, желтых карточек! Это что-то не от мира сего! Мораес получил первую карточку, когда фолили против него. Потом судья удалил Гармаша и начал "сравнивать".

Это что-то необъяснимое! Судья не понимал, что он делает на футбольном поле. В общем, обе команды заслуживали другое судейство. Очень сложно работать, когда нет компетенции. Игра могла быть другой", - расссказал португалец для "Футбол 1".