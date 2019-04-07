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Тайсон рассказал, почему не бил пенальти в ворота Динамо

Тайсон рассказал, почему не бил пенальти в ворота Динамо
22:21 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Бразильский капитан Шахтера Тайсон прокомментировал тяжелую победу над Динамо.

Капитан "Шахтера" Тайсон - об итогах кубкового матча с "Динамо".

- Почему я не бил пенальти? Я устал. Ребята, которые били, чувствовали себя более уверенно. У нас есть группа, которая постоянно бьет и тренируется. Так и прошли дальше.

В начале мы играли плохо, совсем не играли. Рано пропустили. Первый тайм был не на уровне. Во втором тайме вышла другая команда. Забили гол и создали много моментов. Увы, из-за ошибки арбитра Мораеса удалили. Это был игровой момент.

Поздравляю нашу команду. Надо отдохнуть и думать о матче чемпионата, - сказал Тайсон каналу "Футбол 1".

2018-19, Кубок Украины. 1/4 финала.

"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (0:1), по пенальти 4:3

Голы: Гармаш, 9 (0:1); Жуниор Мораес, 57 (1:1)

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Кубок Украины, Тайсон.
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